Во Франции призвали отменить «глупые» антироссийские санкции ЕС Французский политик Филиппо призвал отменить антироссийские санкции ЕС

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Флориан Филиппо

Отменить санкции, введенные Евросоюзом против Москвы, призвал лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо в своем Twitter-аккаунте. Политик назвал решения ЕС по энергетической политике, включая введение санкций против России, безумными, а сами рестрикции глупыми.

Давайте отменим эти решения, — призвал Филиппо.

Политик добавил, что отменой санкций можно избежать отключения электроэнергии в европейских странах.

Немецкие предприятия ждет небывалая волна сокращений из-за энергетического кризиса, сообщило ранее издание Handelsblatt. В статье отмечается, что в Германии наблюдается резкое снижение числа вакансий и увеличение количества увольнений. По информации издания, показатель занятости в октябре упал до рекордно низкого показателя в 97,7 пункта. В материале отмечается, что неопределенность в экономике побуждает руководство компаний увольнять своих сотрудников.

Ранее сообщалось, что жители Финляндии могут столкнуться с серьезными проблемами из-за отсутствия поставок электроэнергии из России. Руководство компании-оператора сетевых операций Fingrid Oyj рассказало агентству, что стране грозит крупномасштабный сбой по всей территории и «люди могут погибнуть».