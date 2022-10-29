Немецкому бизнесу предрекли волну сокращений из-за энергокризиса Handelsblatt: бизнес в ФРГ ждет небывалая волна сокращений из-за высоких цен на энергию

Фото: Malte Ossowski / SVEN SIMON / Global Look Press

Немецкие предприятия ждет небывалая волна сокращений из-за энергетического кризиса, пишет издание Handelsblatt. В статье сообщается, что в Германии наблюдается резкое снижение числа вакансий и увеличение числа увольнений. По информации издания, показатель занятости в октябре упал до рекордно низкого показателя в 97,7 пункта.

Небывалая волна сокращений ждет предприятия Германии на фоне энергетического кризиса, — сказано в публикации.

В материале отмечается, что неопределенность в экономике побуждает руководство компаний увольнять своих сотрудников.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер ранее заявил, что все страны Евросоюза должны быть готовы отказаться от импорта российского газа. Глава ведомства добавил, что самым благоприятным вариантом был бы добровольный отказ от закупок энергоресурса.

Он также отметил, что Берлину следует постепенно отказаться от газа из России, чтобы в конечном итоге прекратить весь импорт. По его словам, так Германия и Евросоюз покажут Москве, что они не собираются подвергаться давлению. Министр при этом признался, что настороженно относится к газовому эмбарго.