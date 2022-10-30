В США предрекли финнам «холодную смерть» из-за энергокризиса Bloomberg: финны рискуют погибнуть от холода без электроэнергии из России

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Жители Финляндии могут столкнуться с серьезными проблемами из-за отсутствия поставок электроэнергии из России, сообщает агентство Bloomberg. Руководство компании-оператора сетевых операций Fingrid Oyj рассказало агентству, что стране грозит крупномасштабный сбой по всей территории и «люди могут погибнуть». Автор материала при этом уточняет, что это может произойти несмотря на то, что Россия поставлял небольшое количество электроэнергии от общего объема поставок.

Стране грозит крупномасштабный сбой по всей территории и люди могут погибнуть. Один из вариантов решения данной проблемы ― запланированные отключения в ряде регионов, — сказано в публикации.

В статье отмечается, что для Финляндии риск лишиться энергии зимой наиболее высок и опасен по сравнению с другими европейскими странами из-за своего географического положения и климата.

Немецкие предприятия ждет небывалая волна сокращений из-за энергетического кризиса, написало ранее издание Handelsblatt. В статье сообщается, что в Германии наблюдается резкое снижение числа вакансий и увеличение числа увольнений. По информации издания, показатель занятости в октябре упал до рекордно низкого показателя в 97,7 пункта. В материале отмечается, что неопределенность в экономике побуждает руководство компаний увольнять своих сотрудников.