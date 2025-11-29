День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 14:44

Во Франции обрушились с критикой на секретный план ФРГ по войне с Россией

Филиппо назвал власти Германии безумцами из-за секретного плана против России

Флориан Филиппо Флориан Филиппо Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Секретный план Германии безумие руководства ФРГ, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X. Так он отреагировал на сообщения о том, что бундесвер подготовил план на случай войны с Россией, который подразумевает отправку 800 тысяч военнослужащих НАТО на восточную линию фронта.

Мы действительно имеем дело с безумцами! — написал Филиппо.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал неприемлемыми для европейцев финансовые аспекты мирного плана США по Украине. В частности, пояснил он, речь идет о возможном займе средств, полученных от замороженных российских активов. По его словам, этот кредит будет выдан Украине, с тем чтобы она могла продолжать покупать оружие.

До этого Мерц заявлял, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Москву без мандата Евросоюза и без согласования с европейскими лидерами. По его словам, в этом нет ничего нового, и его визиты в Россию уже не раз вызывали вопросы у партнеров.

Европа
Франция
Флориан Филиппо
критика
Германия
планы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Умирать за клоуна»: в США обратились к украинцам после отставки Ермака
Зеленский дал тайные указания делегации Украины на переговорах с США
Аэропорт в Вильнюсе закрыли на восемь часов из-за белорусских зондов
В МИД РФ уточнили, почему позиция Европы по Украине отошла на второй план
Рябков объяснил, в чем проявляется безнадежность европейцев
В США назвали Ермака «продюсером» Зеленского
В Раде раскрыли, что провернул Ермак перед обысками в его квартире
Раскрыты истинные причины атаки ВСУ на Таганрог
В Раде пообещали очистить власть от Ермака и «40 разбойников»
Во Франции обрушились с критикой на секретный план ФРГ по войне с Россией
Вайкуле запела на украинском и открыла «портал в ад»
В России продлили запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов
Рябков раскрыл, оставил ли ЕС злонамеренные происки в переговорах с Россией
Собака устроила взрыв в квартире
Отказ от России, ненависть украинцев, терроризм: куда пропала Лайма Вайкуле
Стала известна причина госпитализации митрополита УПЦ Феодосия
Россиянин пытался защитить женщин и получил девять лет колонии
Зеленский начал торопить ЕС с решением по замороженным активам России
«Сакральная жертва»: раскрыты два сценария будущего Ермака
Рогов объяснил, почему на самом деле Зеленский принял отставку Ермака
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно
Общество

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.