Во Франции обрушились с критикой на секретный план ФРГ по войне с Россией

Секретный план Германии безумие руководства ФРГ, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X. Так он отреагировал на сообщения о том, что бундесвер подготовил план на случай войны с Россией, который подразумевает отправку 800 тысяч военнослужащих НАТО на восточную линию фронта.

Мы действительно имеем дело с безумцами! — написал Филиппо.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал неприемлемыми для европейцев финансовые аспекты мирного плана США по Украине. В частности, пояснил он, речь идет о возможном займе средств, полученных от замороженных российских активов. По его словам, этот кредит будет выдан Украине, с тем чтобы она могла продолжать покупать оружие.

До этого Мерц заявлял, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Москву без мандата Евросоюза и без согласования с европейскими лидерами. По его словам, в этом нет ничего нового, и его визиты в Россию уже не раз вызывали вопросы у партнеров.