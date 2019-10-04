https://static.news.ru/photo/c2c14920-e749-11e9-943e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Власти Венгрии начали забирать ранее выданные паспорта у граждан Украины, которые проживают в Закарпатье.

По словам главы местной областной государственной администрации Геннадия Москаля, документы были получены многими людьми не по закону. Порой они выдавались в руки тем, кто даже не знал венгерского языка и жил в других городах.

Москаль подчеркнул, что украинцы использовали для этого поддельные документы.

Если кто-то хочет паспорт этой страны, то получает направление в университет, где дают сертификат, что он пишет, читает и свободно разговаривает на венгерском языке. Полиция будет забирать этот вид документа у людей, которые не понимают государственного языка Венгрии, — приводит слова Москаля портал «Обозреватель».

Также глава закарпатской областной администрации назвал другой способ получения паспорта. Для этого гражданину другой страны необходимо привести властям доказательства того, что его мать или бабушка были гражданами Венгрии.

Как писал News.ru, президент России Владимир Путин намерен внести изменения в перечень обстоятельств, которые позволяют главе государства рассмотреть вопрос о приёме в гражданство РФ иностранных граждан.

В частности, подать заявление на получение российского паспорта смогут приезжие, участвовавшие в международных или вооружённых конфликтах, а также совершавшие террористические акты.