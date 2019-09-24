https://static.news.ru/photo/fa4a5444-ded0-11e9-8716-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин намерен внести изменения в перечень обстоятельств, которые позволяют главе государства рассмотреть вопрос о приёме в гражданство РФ иностранных граждан. В частности, подать заявление на получение российского паспорта смогут приезжие, участвовавшие в международных или вооружённых конфликтах, а также совершавшие террористические акты.

Указ предлагает исключить из статьи 16 Федерального закона «О гражданстве РФ» обстоятельства, которые исключают саму возможность рассмотрения вопроса президентом. Речь идёт о подтверждении участия в конфликтах, а также совершения действий против российского контингента или Вооружённых сил РФ, террористических актов, осуществления экстремистской деятельности, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что правительство ФРГ не делает различий между обычными российскими паспортами и выданными жителям ДНР и ЛНР после подписания соответствующего указа Путиным. С апреля немецкие власти выдали почти 100 тысяч виз владельцам российских документов.