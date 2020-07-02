Верховный суд Британии признал Гуайдо законным главой Венесуэлы

https://static.news.ru/photo/accca9b6-bc64-11ea-9d85-fa163e074e61_660.jpg Хуан Гуаидо Фото: Rafael Hernandez/dpa/Adelsber/Global Look Press

Британский кабмин однозначно признал венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Боливарианской Республики. Такое решение вынес Верховный суд Королевства во время тяжбы между представителями внутреннего конфликта южноамериканской страны о принадлежности свыше $930 млн в золотых слитках (общая масса — 31 тонна), находящихся в Банке Англии.

Власти европейской страны, фактически, лишили правительство действующего лидера — Николаса Мадуро — доступа к хранящемуся в Великобритании золоту. Это происходит не первый раз. В 2018-м Банк Англии отказал Венесуэле в возврате золотых слитков на сумму около $525 млн, опасаясь, что политик захватит богатства, принадлежащее государству, и использует его в своих целях.

Правительство её величества признает господина Гуайдо законным президентом Венесуэлы, и, как следствие, не признает господина Мадуро законным президентом, — цитирует инстанцию газета Evening Express.

Споры начались после того, как центральный банк Венесуэлы BCV попытался перевести золото из британского банка на счета программы развития ООН, потратив таким образом средства на медицинские товары и продовольствие для жителей республики в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Однако процедуру остановили: на своё право распорядиться драгоценным металлом указал специально сформированный Гуайдо управляющий совет регулятора.

Лондон принял сторону оппозиционера. Судья Найджел Тир считает, что руководящий орган «может найти более тёплый приём в странах, чьи власти заняли иную позицию касательно легитимности господина Мадуро, в Англии же их запросы обречены».

По словам адвокатов, отстаивающих интересы официального Каракаса, защита собирается обжаловать судебного решение, передаёт агентство PA.

В Боливарианской Республике 21 января 2019 года началось движение против лидера государства Николаса Мадуро после его присяги. Вскоре руководитель оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо незаконно объявил себя президентом страны. Ряд западных стран во главе с Соединёнными Штатами Америки признали одиозного Гуайдо.

В ответ Мадуро окрестил политика марионеткой Белого дома. РФ, КНР, Турция и ряд других государств поддержали Мадуро как легитимного главу республики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что венесуэльский президент Николас Мадуро пообещал передать в Гаагский трибунал материалы о попытке вторжения в республику наёмников, среди которых оказались американцы. Один из задержанных бойцов заявил, что группа планировала захватить Мадуро и вывезти в США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Николас Мадуро принял решение выслать из страны главу представительства Евросоюза Исабель Бриланте Педросу. Он отвёл ей на сборы три дня, заявив, что самолёт для вылета уже готов. На данный шаг глава республики решился после того, как ЕС 29 июня расширил санкции за «действия и решения, подрывающие демократию и верховенство закона в Венесуэле».