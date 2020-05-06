Мадуро пообещал передать в Гаагу доказательства вторжения американцев

https://static.news.ru/photo/d953c050-8fd2-11ea-8aa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Венесуэльский президент Николас Мадуро пообещал передать в Гаагский трибунал материалы о попытке вторжения в республику наёмников, среди которых оказались американцы. Один из задержанных бойцов заявил, что группа планировала захватить Мадуро и вывезти в США.

Я дал поручение главе МИД Хорхе Арреасе направить доклады и видео об этой агрессии, — цитирует президента РИА Новости.

Мадуро поручил приобщить материалы к поданному в феврале 2020 года иску с Соединённым Штатам, с помощью которого Венесуэла решила обжаловать вводимые с 2014 года санкции.

Как писал NEWS.ru, группа наёмников на быстроходных катерах 4 мая попытался прорваться на территорию Венесуэлы, но потерпела неудачу. Среди задержанных оказались граждане США, которых Мадуро назвал сотрудниками личной охраны Дональда Трампа.

Американский президент и власти США опровергли причастность к инциденту в Венесуэле.