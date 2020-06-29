Мадуро высылает из Венесуэлы представителя Евросоюза

https://static.news.ru/photo/94723b8e-ba9c-11ea-a87b-fa163e074e61_660.jpg Николас Мадуро Фото: NicolasMaduro/twitter.com

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны главу представительства Евросоюза Исабель Бриланте Педросу. Он отвёл ей на сборы три дня, заявив, что самолёт для вылета уже готов.

Хватит колониализма со стороны Европы и преследования по отношению к Венесуэле. <...> Дальше мы будем постепенно решать вопросы с Евросоюзом. Если мы им не нравимся, если они не уважают Венесуэлу, пусть уходят, — отметил Мадуро.

На данный шаг глава республики решился после того, как ЕС 29 июня расширил санкции за «действия и решения, подрывающие демократию и верховенство закона в Венесуэле», сообщает РИА Новости

Ограничения коснулись 11 чиновников и депутатов Венесуэлы. Им запретили въезд в ЕС, а их счета в европейских банках грозят заморозить.

Ранее NEWS.ru сообщал, что грубое внешнее давление и незаконные рестрикции только ухудшают ситуацию в Венесуэле. Санкции мешают выстраивать доверительные отношения между гражданами республики и заводят ситуацию в тупик, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, радикалы, следуя указаниям кураторов, действуют по принципу «чем хуже, тем лучше» и постепенно теряют «чувство реальности».