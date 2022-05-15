Венгрия поставила ультиматум Евросоюзу из-за антироссийских санкций МИД Венгрии: если ЕС хочет отказаться от российской нефти, пусть возместит это Венгрии

Будапешт. Венгрия / Фото pixabay

Венгрия не станет поддерживать антироссийскую риторику и санкции против Москвы без гарантий от Евросоюза по финансовой стабильности. Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто телеканалу hirTV, это касается в частности, энергетического сектора и эмбарго на нефть.

Если Европейская комиссия хочет принять предложение о введении нефтяного эмбарго, она должна финансово и физически гарантировать, что это не нанесёт вреда венгерскому народу или стране, — сказал Сийярто.

Он потребовал обеспечить 100-процентное энергообеспечение страны. Поэтому для начала ЕК должна подумать, где взять полный объём необходимой Венгрии сырой нефти. На данный момент при полном отказе от российского топлива взять такие объёмы будет просто негде, подчеркнул дипломат.

В случае отказа Венгрии поддержать эмбарго на поставки российской нефти ряд европейских стран допустили возможность отложить на время рассмотрение этого вопроса, написал 13 мая Bloomberg со ссылкой на источники. Политики в Европе были готовы отказаться от некоторых мер в новом проекте ограничений в надежде на то, что Будапешт ещё получится убедить.