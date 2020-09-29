Британия вводит санкции против Лукашенко и его старшего сына

https://static.news.ru/photo/63e6dd80-025e-11eb-a8d8-fa163e074e61_660.jpg Виктор и и Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Правительство Великобритании решило ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и ещё нескольких чиновников.

В чёрный список попал старший сын белорусского лидера Виктор. Он занимает должность помощника президента по национальной безопасности.

Кроме того, под санкции попали ещё шесть других высокопоставленных представителей белорусских властей, среди которых глава МВД Юрий Караев. Об этом говорится в сообщении МИД Великобритании.

Власти Канады приняли аналогичные меры, передаёт ТАСС.

Выборы главы государства состоялись 9 августа. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

После голосования в стране вспыхнули митинги. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы. Также люди выступают против милицейского произвола и требуют привлечь к ответственности виновных в насилии над гражданами.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил, что власти во вторник приняли симметричные ограничительные меры в отношении Латвии, Литвы и Эстонии. Они стали ответом на санкции, которые эти страны ввели против республики.