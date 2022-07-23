В Запорожье сообщили о мощных взрывах на позициях украинской артиллерии Член ВГА Запорожской области Рогов сообщил о взрывах позициях украинской артиллерии

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В районе дислокации украинской артиллерии на окраинах Запорожья прозвучали мощные взрывы, сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, накануне украинские войска обстреляли с этих позиций населенные пункты на освобожденной территории недалеко от линии разграничения.

Удары были нанесены по позициям боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского, с которых вчера вечером были обстреляны освобождённые территории Запорожской области, — написал он.

Ранее Рогов высказал мнение, что Киеву могли дать команду не допустить бегства украинской армии из города Запорожье и превратить его в руины. Он уверен, что ВСУ придерживается тактики выжженной земли, проводимой британскими инструкторами.

Он предположил, что согласно планам западных кураторов, бегства украинской армии необходимо не допустить даже в случае полного окружения города. План британских инструкторов подразумевает бои в городе и максимальный ущерб инфраструктуре, «чтобы город был освобожден уже в руинах».