Власти Запорожья начали отправлять неблагонадежных граждан на Украину РИА Новости: власти Запорожья начали отправлять диверсантов на Украину

Фото: dpsu.gov.ua

Власти Запорожской области приняли решение высылать граждан, ведущих подрывную деятельность, на подконтрольные Киеву территории Украины, заявил в беседе с РИА Новости представитель силовых структур. По его словам, на Украину отправились уже четыре человека, которые устраивали диверсии в Запорожье.

В субботу с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с ВГА (военно-гражданская администрация региона. — NEWS.ru), — рассказал он.

По словам источника агентства, один из диверсантов использовал админресурс для организации митингов, платил СМИ за пропаганду террористической и подрывной деятельности в регионе, другой диверсант пытался дестабилизировать общественную безопасность.

Отмечается, что задержанных доставили до ближайшего блокпоста, где им разъяснили суть обвинений, а после — пешком отправили на Украину.

17 сентября член ВГА Запорожской области Владимир Рогов предложил раздать местным чиновникам оружие для самообороны. По его мнению, эта мера будет способствовать повышению безопасности должностных лиц на фоне участившихся покушений на них.

Ранее он сообщил об убийстве заместителя мэра Бердянска по вопросам ЖКХ Олега Бойко и его жены Людмилы, которая занимала должность главы избиркома по проведению референдума о присоединении к России. Также в результате взрыва у администрации Бердянска получил ранение комендант города Артем Бардин. По словам Рогова, нападение является делом рук украинских диверсантов.