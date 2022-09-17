В Запорожье предложили вооружить чиновников в целях самозащиты Член главсовета ВГА Запорожья Рогов предложил раздать чиновникам оружие для самообороны

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Член главсовета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов предложил раздать местным чиновникам оружие для самообороны. По его мнению, эта мера будет способствовать повышению безопасности должностных лиц на фоне участившихся покушений на них, передает РИА Новости.

Сегодня мало кто из представителей администраций имеет охрану или личное оружие. Учитывая участившиеся случаи покушений на представителей власти различных уровней, считаю правильным усилить их безопасность и обеспечить оружием для самозащиты, — заявил Рогов.

Накануне он сообщил об убийстве заместителя мэра Бердянска по вопросам ЖКХ Олега Бойко и его жены Людмилы, которая занимала должность главы избиркома по проведению референдума о присоединении к России. Рогов подчеркнул, что это преступление не останется безнаказанным.

Ранее стало известно, что в результате взрыва у администрации Бердянска получил ранение комендант города Артем Бардин. По словам Рогова, нападение является делом рук украинских диверсантов.