В Венгрии возмутились из-за слов Зеленского о препятствиях к миру Аналитик Кошкович раскритиковал слова Зеленского о преградах к миру на Украине

Венгерский эксперт Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович резко раскритиковал позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно путей урегулирования конфликта. На своей странице в соцсети Х аналитик выразил крайнее недоумение в связи с недавними высказываниями главы государства о причинах затягивания боевых действий.

Ему нужно: Освободить Донбасс, легализовать русский язык, легализовать Русскую церковь. Он знает об этом с августа прошлого года. Он отказывается это сделать, — написал Кошкович.

Ранее Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения заявил, что Киев не будет преградой для мира. Таким образом он отреагировал на обвинение президента США Дональда Трампа в затягивании конфликта.

До этого Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине тормозится именно из-за позиции Киева. Глава Белого дома напрямую связал эту ситуацию с Зеленским и его принципиальностью. Он выразил уверенность, что Россия в большей степени готова к заключению соглашения.