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В Великобритании с 14 апреля вступит запрет на использование кредитных карт в азартных играх. Ограничение призвано минимизировать риски ущерба для потребителей от игры на деньги, которых у них нет.

Об этом сообщил глава Комиссии по азартным играм Великобритании (Gambling Commission) Нил Макартур.

Как пишет Financial Times, по статистике, в стране играют в азартные игры 24 млн взрослых жителей, из них 10,5 млн делают это онлайн. При этом 800 тыс. человек пользуются кредитными картами.

Также отмечается, что с 31 марта для получения лицензии все онлайн-казино должны будут участвовать в программе Gamstop, которая позволяет игрокам, страдающим зависимостью от азартных игр, блокировать себе доступ к игровым сайтам.

Как писал NEWS.ru, с 20 декабря 2019 года все казино на Украине прекратили свою работу. Всего за несколько часов с момента введения запрета МВД успело закрыть свыше 150 игорных заведений. Примерная стоимость конфискованного оборудования составила 46 млн гривен.