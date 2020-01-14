В Великобритании с 14 апреля вступит запрет на использование кредитных карт в азартных играх. Ограничение призвано минимизировать риски ущерба для потребителей от игры на деньги, которых у них нет.
Об этом сообщил глава Комиссии по азартным играм Великобритании (Gambling Commission) Нил Макартур.
Как
Также отмечается, что с 31 марта для получения лицензии все онлайн-казино должны будут участвовать в программе Gamstop, которая позволяет игрокам, страдающим зависимостью от азартных игр, блокировать себе доступ к игровым сайтам.
Как писал NEWS.ru, с 20 декабря 2019 года все казино на Украине прекратили свою работу. Всего за несколько часов с момента введения запрета МВД успело закрыть свыше 150 игорных заведений. Примерная стоимость конфискованного оборудования составила 46 млн гривен.
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