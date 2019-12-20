https://static.news.ru/photo/187af2a4-2330-11ea-9a76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Все казино на Украине с 20 декабря 2019 года прекращают свою работу, сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков. По его словам, соответствующий документ опубликован и вступил в силу.

Ведомство всего за несколько часов успело закрыть свыше 150 игорных заведений. Примерная стоимость конфискованного оборудования — 46 млн гривен, говорится на сайте МВД соседнего государства.

Осенью 2019-го кабмин Украины предлагал легализовать казино. Инициативу не поддержали около 60% граждан. Согласно результатам исследования, за легализацию игорного бизнеса на территории страны проголосовали только 11% населения. Примерно 27% респондентов сказали, что были бы не против, если бы казино сделали законными, но при условии создания для них специальных зон.

Ранее NEWS.ru сообщал, что впервые в отечественной судебной практике вынесен приговор хозяину пиратских онлайн-кинотеатров. Мужчина получил два года условно за нарушение авторских прав.

По версии следствия, он владел тремя незаконными кинотеатрами в Интернете и их «зеркалами». На каждом из ресурсов содержались свыше 10 тысяч фильмов, которые поступали от сети доставки контента Moonwalk. Доход злоумышленник получал от рекламы онлайн-казино.

По данным международной компании в сфере кибербезопасности Group-IB, которая участвовала в расследовании, число посещений одного из «зеркал» превышало 26 млн в месяц. При этом заработок пиратского ресурса составлял порядка $8,5 тысячи ежемесячно.