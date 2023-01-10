В Турции увидели в черноморском газе пользу для удобрений Yeni Akit: Турция станет экспортером удобрений благодаря месторождениям газа в Черном море

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Буровые суда Турции, которые занимаются поиском и бурением природного газа и нефти

Добыча газа на новых месторождениях в Черном море позволит Турции превратиться из импортера в экспортера удобрений, сообщила газета Yeni Akit. Черноморский газ обеспечит турецких фермеров более качественным продуктом и сделает страну более конкурентоспособной на мировом рынке, передает EADaily. Глава отраслевой ассоциации Метин Гюнеш рассказал, что страна использует 7 млн тонн удобрений ежегодно, из них половина — азотные, доля газа в производстве которых достигает 85%. По его словам, в перспективе импортером турецких удобрений может стать Европа.

Передача газа, обнаруженного в Черном море, в промышленность по производству удобрений сделает нас более конкурентоспособными в мире. <...> Найденный газ чрезвычайно важен как для наших фермеров, чтобы получить более здоровый, более подходящий продукт в плане удобрений, так и для нас, чтобы мы могли перейти от позиции страны-импортера к позиции страны-экспортера, — заявил Гюнеш.

Глава ассоциации отметил, что прежде Европа закупала в России 45% природного газа, необходимого для производства азотных удобрений, половину которых также импортировала из РФ. И в условиях, когда из-за санкций Европа не может закупать российский газ и удобрения, она вынуждена находить другие рынки, пояснил Гюнеш.

В конце декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об обнаружении нового месторождения газа в Черном море. По его словам, общие запасы газа вместе с новой скважиной увеличились до 710 млрд куб. м. и оцениваются в $1 трлн.