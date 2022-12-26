Турция обнаружила новое газовое месторождение в Черном море Эрдоган: запасы газа в водах Турции в Черном море увеличились до 710 млрд куб. м

Фото: Zuma\TASS

Турецкое буровое судно «Фатих»

Турция нашла новое газовое месторождение в Черном море, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ТАСС. Как указал глава государства, общие запасы газа на шельфе составляют около до 710 млрд куб. м и оцениваются в $1 трлн.

Наше буровое судно Fatih обнаружило 58 млрд куб. м газа на глубине 3 023 м под водой. Общие запасы наших месторождений газа вместе с новой скважной увеличились на 170 млрд куб. м, до 710 млрд куб. м. Они оцениваются в $1 трлн, — сказал Эрдоган.

Турция уже обнаруживала в Чёрном море крупное месторождение природного газа. Тогда запасы найденного оценивались в 320 млрд кубометров. Эрдоган заявлял, что это является событием исторического масштаба. Он подчёркивал, что поставки газа гражданам страны планируется начать с этого месторождения в 2023 году.

Глава турецкого государства тогда отметил, что Анкара рассчитывает приступить к выработке газа на новом месторождении в 2023 году. Он также пообещал, что разведка и бурение в Чёрном и Средиземном морях продолжится.