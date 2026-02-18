В Словакии объявили кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, сообщил портал Pradva. Это произошло из-за перебоев в поставках топлива по трубопроводу «Дружба». Нефть по нему перестала стабильно поступать в начале февраля.

Ранее глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что Словакии следует попробовать перейти на поставки альтернативной нефти по чешскому участку трубопровода «Дружба». Речь, по словам министра, идет о небольшом объеме нефти.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает контактировать с европейскими покупателями нефти, однако поставки осложнены из-за позиции Киева. Он пояснил, что украинская сторона не пропускает транзит.

В свою очередь министр экономики Хорватии Анте Шушняр тем временем сообщил о готовности помочь Венгрии и Словакии с поставками российской нефти после получения их просьбы. Он добавил, что Загреб не намерен допустить сбоев в снабжении Центральной Европы, но обещает действовать строго в рамках санкционного законодательства ЕС и США.