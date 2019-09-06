Адвокат Энрик Олсен Лилья, ранее представлявший в суде интересы рэпера A$AP Rocky, расстрелян неизвестным в центре Стокгольма.
Об этом сообщает издание
Полицейские рассматривают произошедшее как отдельный инцидент и не связывают с профессиональной деятельностью Лильи. Несколько человек арестованы, сейчас их допрашивают.
По словам свидетелей, до того как прозвучали выстрелы, адвокат боролся с кем-то на лестничной площадке дома. Рядом с местом преступления стоял чёрный внедорожник, который сразу после выстрелов резко рванул вперёд. Его преследуют полицейские.
Ранее News.ru писал о том, что суд Швеции признал американского рэпера A$AP Rocky виновным в драке в центре Стокгольма и приговорил его к условному сроку лишения свободы.