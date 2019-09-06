https://static.news.ru/photo/47132752-d0d4-11e9-a7d1-fa163e074e61_660.jpg Энрик Олсен Лилья Фото: Orre Pontus/Aftonbladet/Global Look Press

Адвокат Энрик Олсен Лилья, ранее представлявший в суде интересы рэпера A$AP Rocky, расстрелян неизвестным в центре Стокгольма.

Об этом сообщает издание Forbes . По его данным, стреляли в голову и грудь. На момент вызова полиции он был жив, адвоката госпитализировали, сейчас его состояние неизвестно.

Полицейские рассматривают произошедшее как отдельный инцидент и не связывают с профессиональной деятельностью Лильи. Несколько человек арестованы, сейчас их допрашивают.

По словам свидетелей, до того как прозвучали выстрелы, адвокат боролся с кем-то на лестничной площадке дома. Рядом с местом преступления стоял чёрный внедорожник, который сразу после выстрелов резко рванул вперёд. Его преследуют полицейские.

Ранее News.ru писал о том, что суд Швеции признал американского рэпера A$AP Rocky виновным в драке в центре Стокгольма и приговорил его к условному сроку лишения свободы.