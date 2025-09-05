В США высмеяли выбор Парижа в качестве места саммита «коалиции желающих» RS: Париж стал неудачным местом для саммита «коалиции желающих» по Украине

Проведение саммита «коалиции желающих» по Украине в Париже оказалось неудачным решением, пишет обозреватель Анатоль Ливен в статье для американского издания Responsible Statecraft. По его мнению, через пять дней после саммита Франция может остаться без действующего правительства.

Выбор Парижа в качестве места проведения саммита европейской «коалиции желающих» для обсуждения поддержки Украины на этой неделе оказался крайне неудачным: в течение пяти дней после саммита Франция, вероятно, останется без правительства, — говорится в материале.

Автор напомнил, что премьер-министр Франсуа Байру 8 сентября вынесет на голосование вопрос о доверии своему кабинету в связи с планами по сокращению госрасходов при одновременном наращивании военного бюджета. В ответ профсоюзы страны уже пообещали провести масштабную забастовку 18 сентября.

Как подчеркивает Ливен, в случае отставки Байру Франция столкнется с третьим правительственным кризисом за год. Обозреватель задается вопросом, как страна в такой нестабильной политической и финансовой ситуации может планировать дорогостоящее военное развертывание вдали от собственных границ.

Ранее Макрон заявил, что 26 государств сообщили о готовности направить свои воинские контингенты на Украину после прекращения там боевых действий. Еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию, указал он.