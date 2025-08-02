В «Сербиягазе» рассказали о препятствии в планах выкупить у РФ акции NIS

В «Сербиягазе» рассказали о препятствии в планах выкупить у РФ акции NIS «Сербиягаз»: Россия не заинтересована в продаже своих активов в NIS

Сербия настроена на выкуп нефтедобывающей компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), но не видит заинтересованности в сделке у российской стороны, заявил агентству Tanjug директор газораспределительной компании «Сербиягаз» Душан Баятович. По его словам, Москва четко дала понять, что не намерена продавать свой актив.

Русские тоже не хотят принимать то, чего хотим мы. Мы хотим купить NIS, а они говорят, что компания не продается, — сказал он.

Баятович подчеркнул, что предприятие продолжает стабильно работать даже под угрозой американских санкций. По его словам, для снятия санкционного давления необходимо найти решение, которое устроит и Вашингтон, и Москву.

По словам Баятовича, сербская сторона рассматривает недавнее назначение своего представителя в руководство NIS как позитивный сигнал — это первый подобный случай за всю историю компании. Тем не менее он констатировал, что окончательное слово остается за Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Глава «Сербиягаза» выразил уверенность, что даже в случае кризиса NIS сможет обеспечивать сербский рынок нефтепродуктами в течение полугода и более. Он назвал американские санкции политическим инструментом давления на Россию, который создает постоянное напряжение в регионе.

Ранее сербский политолог Драган Станоевич заявил, что назначение Аны Брнабич премьер-министром Сербии сигнализирует о том, что республика взяла курс на Запад, однако любые попытки властей ввести ограничения против России могут привести к народным протестам и дестабилизации ситуации в стране. По его словам, Запад может надавить на Сербию санкциями, закрытием безвизового режима и прекращением финансирования с целью принудить страну присоединиться к антироссийским санкциям.