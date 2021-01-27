В Сербии открыли 23-метровый памятник работы российского скульптора

https://static.news.ru/photo/b94fdf00-60ba-11eb-8272-fa163e074e61_660.jpg Фото: Горан Весић/facebook.com

В Сербии открыли памятник основателю Сербского государства Стефану Немане работы российского скульптора Александра Рукавишникова. Скульптура высотой 23 метра, установленная на Савской площади, стала самой высокой в стране.

Стефан Неманя — основатель сербской династии Неманичей, живший в XII веке и канонизированный Сербской православной церковью после смерти. Бронзовый монумент был изготовлен в России и перевезён в Сербию по частям. Изначально его открытие планировалось летом, но из-за пандемии коронавируса монтировать скульптуру начали только в середине августа.

Родоначальник сербской средневековой династии Неманичей великий жупан Стефан Неманя — одна из наиболее значимых фигур многовековой истории сербского народа. Установка памятника ему — значительный шаг в укреплении самосознания, национальной гордости и идентичности сербов. Не случайно идея монумента принадлежит президенту Сербии Александру Вучичу. Символично, что памятник создан выдающимся отечественным скульптором, народным художником РФ Александром Рукавишниковым, — прокомментировал открытие монумента NEWS.ru посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Посол добавил, что участие российских мастеров в проектах, реализуемых в Сербии, стало доброй традицией. Так, в декабре прошлого года при участии специалистов из России было завершено оформление мозаичного убранства белградского храма Святого Саввы.

Подобные совместные начинания подтверждают прочность насчитывающих не одно столетие разноплановых связей между Россией и Сербией, духовное единство наших братских народов, — заключил Александр Боцан-Харченко.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что визит в Сербию стал одной из немногих зарубежных поездок, которые министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову удалось осуществить в 2020 году несмотря на пандемию.