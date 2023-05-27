В Польше разозлились из-за путешествующих по миру россиян Radio ZET: россияне продолжили путешествовать по миру, несмотря на санкции Запада

Фото: He Jingjia/Xinhua/Global Look Press

Несмотря на санкции, введенные против России со стороны Запада, с целью сдержать туристические потоки из страны, граждане России продолжают путешествовать, сообщает польская радиостанция Radio ZET. При этом перед россиянами регулярно открываются новые направления для отдыха.

После начала военной операции на Украине, российским туристам стало сложнее посещать многие популярные европейские направления. Однако это не остановило их от путешествий. В 2022 году, россияне совершили около 22,5 миллионов поездок за рубеж, что превышает показатель 2021 года в 19,2 миллиона. В этом году, ожидается дальнейшее увеличение этих показателей.

Наибольший прирост российских гостей произошел в Турции, Таиланде, Объединенных Арабских Эмиратах, Мальдивах и Египете. Для некоторых из этих стран, стимулирование российского туризма является способом поддержания экономических отношений с Россией. Например, Турция, один из крупнейших потребителей российской энергии, сильно полагается на туристов из России для поддержания своей туристической отрасли.

По данным Fly4free, спустя 15 месяцев после начала военных действий, все больше стран стараются облегчить россиянам пересечение границ. Среди них — Шри-Ланка, Марокко и Таиланд. Кроме того, власти Индии, Мьянмы и Омана недавно вели переговоры с российским правительством о развитии туризма. Как подчеркивает Radio ZET, список стран, открывающихся для российских туристов, продолжает расти.

Ранее губернатор Бали Ваян Костер заявил, что на острове могут ввести квоты для туристов на 100 лет. По его словам, причиной является неподобающее поведение многих путешественников, в основном из России, которые «безобразничают и хулиганят».