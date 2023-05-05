Туризм на Бали могут ограничить на 100 лет Губернатор Бали заявил о готовности отказаться от массового туризма на остров на 100 лет

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Губернатор Бали Ваян Костер заявил, что руководство острова может отказаться от массового туризма на 100 лет, сообщается на сайте индонезийского новостного агентства Antara. По словам Костера, власти рассмотрят ограничение количества отдыхающих путем введения системы квот, при которой иностранцы должны будут пройти регистрацию за год до запланированной поездки на остров и ожидать очереди.

Если мы ничего не предпримем, мы боимся, что приедут более скупые туристы, которые будут питаться только дешевой едой и ездить только на мотоциклах, при этом нарушая законы. И в конце концов они ограбят банкоматы, — сказал губернатор Бали.

Глава острова подчеркнул, что на Бали больше не будут приветствовать массовый туризм. По его словам, основной причиной является поведение иностранных туристов, «в основном из России», которые «творят безобразия и хулиганят».

Ранее Костер обратился в МИД и Минюст Индонезии с просьбой прекратить упрощенную выдачу виз россиянам и украинцам. Губернатор сообщил, что ему уже неоднократно жаловались на то, что российские и украинские туристы злоупотребляют своим статусом для поиска мест для трудоустройства на Бали.

4 мая начальник иммиграционной службы населенного пункта Сингараджа Хендра Сетиаван сообщил, что двоих туристов из России депортируют с острова за неподобающее поведение в храмовом комплексе Пура Бесаких. Россияне танцевали и фотографировались на территории святыни, несмотря на замечания местных жителей.