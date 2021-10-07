В Польше пришли в ярость из-за заявления ЕС о миграционном кризисе

Дискуссия в Европейском парламенте по поводу миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии вызвала ярость у читателей польского издания Wirtualna Polska. По их мнению, Евросоюз превратился в «старого беззубого человека, несущего бред».

Депутаты Европарламента, говоря о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе, обвинили в сложившейся ситуации саму Белоруссию, а также Россию и даже Польшу с прибалтийскими странами. Подобные заявления, по мнению читателей, говорят о том, что у ЕС нет плана по разрешению кризиса.

ЕС умирает. У политиков из Европарламента нет никаких идей по поводу будущего Европы. Проще всего обвинять всех вокруг, двигаясь к катастрофе, — написал пользователь под ником Aniol.

Другой комментатор сравнил организацию со «старым беззубым человеком», который всё чаще несёт полный бред. Ещё один читатель предложил незаметно впускать мигрантов, чтобы посмотреть, как потом на Западе «обрадуются» те, кто их получит.

Президент Польши ранее установил режим чрезвычайного положения на территориях, граничащих с Белоруссией. Польские рубежи охраняют армия и полиция. Только в сентябре зафиксированы 7535 попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии, тогда как за весь прошлый год таких попыток было 120.

Кроме того, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в ближайшие дни территорию вдоль границы с Белоруссией будут патрулировать военные вертолёты.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе республики с ЕС гуманитарной катастрофой. Он также отметил необходимость принятия Минском мер для спасения нелегалов.