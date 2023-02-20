В Польше оценили возможность промышленности ЕС обеспечить Киев снарядами МИД Польши: ЕС не успевает производить боеприпасы для Киева и обсуждает их закупку в мире

Фото: Andrei Solomonov/Russian Look/Global Look Press

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Евросоюз обсуждает закупку боеприпасов для Украины у третьих стран, поскольку сам не успевает их производить. По его словам, сказанным после заседания Совета по иностранным делам ЕС в Брюсселе, которые приводит РИА Новости, было и другое предложение от Эстонии, которая предлагала сделать содружеством общую закупку.

Интересное эстонское предложение, касающееся общей закупки боеприпасов для Украины в ЕС. Эстонское предложение было частью широкого обсуждения, которое свелось к тому, что Украина нуждается в боеприпасах, — рассказал польский министр.

Он пояснил, что в ЕС производство оборонного вооружения рассчитывали под мирное время, украинский кризис выдвинул другие требования.

Сейчас мы понимаем, что чтобы запустить европейскую продукцию, потребуется время — как минимум месяцы, если не годы, чтобы достигнуть удовлетворительного уровня, — добавил Рау.

Он уточнил, что боеприпасы для Киева придется искать за пределами ЕС, и таких источников «тоже не много». Глава МИД Польши признал, что проблеме «поставили диагноз», однако конкретного решения европейские министры не приняли.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза планируют согласовать закупку боеприпасов для Украины уже в начале марта в рамках встречи лидеров блока. Отмечается, что быстрое использование патронов и снарядов украинскими военными вызывает озабоченность у европейских властей, поскольку они понимают, что не поспевают производить новые.