В Париже назвали шампанское чисто французским наименованием

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«Шампанское» является чисто французским наименованием. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди в эфире Sud Radio.

Денорманди подчеркнул, что Париж продолжит обсуждать с Москвой условия его использования на российском рынке.

Мы продолжим работать по этому направлению с властями РФ, — заявил министр сельского хозяйства республики.

Ранее стало известно, что дистрибуционное подразделение Moet Hennessy приостанавливает отгрузку некоторой своей продукции. Это сделано из-за вступления в силу закона, запрещающего использовать иностранным производителям слово «шампанское» при торговле в России. Теперь так называть соответствующую продукцию могут только отечественные производители.

В Кремле оценили приостановку ввоза Moet Hennessy. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что соответствующий закон принят и должен выполняться, а также добавил, что власти поддерживают российское виноделие. Позднее головной офис Moet Hennessy подтвердил приостановку поставок шампанского в Россию. Компания сообщила всем свои российским партнёрам о временной приостановке поставок игристого напитка.