Открывать в разгар холодов: компот из красной смородины на зиму

Компот из красной смородины на зиму — это яркий вкус лета, который можно сохранить в банке и открыть в самый разгар холодов. Кисло-сладкий, насыщенный и невероятно ароматный, он прекрасно утоляет жажду и поднимает настроение в холодные дни.

В стерильную 3-литровую банку засыпьте 2 стакана промытой красной смородины. Добавьте 1 стакан сахара, залейте кипятком до горлышка. Накройте крышкой, дайте постоять 10 минут.

Слейте воду в кастрюлю, прокипятите и снова залейте ягоды. Сразу закатайте, переверните банку, укутайте до остывания. Храните в темноте. Через месяц компот приобретет насыщенный вкус.

Готовый компот лучше всего хранить в погребе или кладовой. Для полного раскрытия вкуса дайте ему настояться 4–5 недель. Перед употреблением можно разбавить кипяченой водой по вкусу или подавать в чистом виде со льдом.