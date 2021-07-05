В Кремле оценили приостановку ввоза Moet Hennessy

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запрет маркировки «Шампанское» продукции Moet Hennessy. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля
Я бы, наверное, от каких-то детальных комментариев здесь бы воздержался. Закон принят, он должен выполняться, — заключил Песков.
Ранее стало известно, что дистрибуционное подразделение Moet Hennessy приостанавливает отгрузку ряда своей продукции. Это сделано из-за вступления в силу закона, запрещающего использовать иностранным производителям слово «шампанское» при торговле в России. Теперь так называть соответствующую продукцию могут только отечественные производители. В Союзе виноделов назвали действия Moet Hennessy шантажом.