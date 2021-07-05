В Кремле оценили приостановку ввоза Moet Hennessy

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запрет маркировки «Шампанское» продукции Moet Hennessy. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул , что соответствующий закон принят и должен выполняться, а также добавил, что власти поддерживают российское виноделие. Он также напомнил, что вопрос названий обсуждался ещё в советские времена.

Я бы, наверное, от каких-то детальных комментариев здесь бы воздержался. Закон принят, он должен выполняться, — заключил Песков.

Ранее стало известно, что дистрибуционное подразделение Moet Hennessy приостанавливает отгрузку ряда своей продукции. Это сделано из-за вступления в силу закона, запрещающего использовать иностранным производителям слово «шампанское» при торговле в России. Теперь так называть соответствующую продукцию могут только отечественные производители. В Союзе виноделов назвали действия Moet Hennessy шантажом.