Moet Hennessy подтвердила приостановку поставок шампанского в Россию

Головной офис Moet Hennessy подтвердил приостановку поставок шампанского в Россию. Это произошло из-за нового российского закона. Об этом пишет РИА Новости.

Moet Hennessy Russia предупредила своих партнёров о местных законодательных изменениях. Эти положения приводят к временной приостановке поставок продукции для оценки последствий нового закона, — сообщила директор по коммуникациям головного офиса компании Анн Катрин Грималь.

Компания сообщила всем свои российским партнёрам о временной приостановке поставок игристого напитка. Это связано с поправками в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», принятыми в пятницу. В них говорится, что слово «шампанское» можно использовать лишь в случае производства отечественного напитка.

Ранее в Кремле оценили приостановку ввоза Moet Hennessy. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что соответствующий закон принят и должен выполняться, а также добавил, что власти поддерживают российское виноделие.