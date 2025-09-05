В Киеве поймали бывшего налогового босса за отмывание миллиардов В Киеве задержали бывшего замглавы Госналоговой службы Украины

В Киеве задержан бывший заместитель главы Государственной налоговой службы, сообщает прокуратура Украины в своем Telegram-канале. Его подозревают в отмывании миллиардов гривен из государственного бюджета.

По информации Службы безопасности Украины, подозреваемый организовал в столице конвертационный центр, через который за два года было отмыто 1,5 млрд гривен (2,9 млрд рублей). Основными клиентами этой схемы стали представители коммерческих структур, получавшие бюджетное финансирование.

Для осуществления противоправной деятельности было создано несколько десятков подконтрольных фирм, большинство из которых существовали только формально, без реальной хозяйственной деятельности.

Ранее следователи предъявили заочное обвинение блогеру Subo (настоящее имя — Субхан Мамедов) в легализации 20 млн рублей, полученных преступным путем. Аналогичные обвинения уже предъявлены его родственникам.

До этого в Ставропольском крае было возбуждено уголовное дело о легализации 200 млн рублей, приобретенных незаконным способом. Как написала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, по делу проходят восемь человек.