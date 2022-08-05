В Киеве рассказали, сколько судов будут вывозить продовольствие Министр инфраструктуры Украины Кубраков: вывозить продовольствия будут более 100 судов в месяц

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В рамках реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов Одессы, Черноморска и Южного планируется ежемесячно задействовать около 100 судов, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, которые приводятся на сайте «Правительственный портал», из этих портов предполагается транспортировать от трех миллионов тонн агропродукции в месяц.

Планируем обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц. Хотя «зерновой коридор» уже заработал на выход, наша цель — полноценная работа портов в оба направления, — подчеркнул Кубраков.

Он добавил, что рассчитывает на дальнейшие гарантии безопасности партнеров из ООН и Турции.

22 июля Россия и Украина при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подписали «продуктовую сделку». Стороны договорились за 120 дней вывезти застрявшее в украинских портах зерно. Параллельно ЕС дал обещание снять санкции в отношении Москвы, ограничивающие поставку российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Для контроля ситуации в Стамбуле создали специальный координационный центр, куда вошли все участники соглашения. Основной задачей центра является решение задач и вопросов для перехода инициативы на практический этап реализации. В Минобороны Турции подчеркнули, что деятельность российских представителей будет взята под особый контроль.