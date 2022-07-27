Глава Минобороны Турции объявил о начале работы центра координации по зерну

Фото: Xinhua/Global Look Press

Министр обороны Турции Хулуси Акар

В Стамбуле официально начал работу Совет координационного центра (СКЦ) по наблюдению за выполнением «продуктовой сделки», передает турецкое издание AA. В заседании принял участие министр обороны Турции Хулуси Акар, который в ходе вступительной речи подчеркнул, что работа организации внесет вклад в преодоление продовольственного кризиса.

Мы считаем, что исследования внесут значительный вклад в преодоление продовольственного кризиса, затронувшего весь мир, в частности в процесс снижения цен, — сказал Акар.

Он добавил, что основной задачей СКЦ будет решение задач и вопросов для перехода инициативы на практический этап реализации. Акар сообщил, что деятельность российских представителей будет взята под особый контроль Минобороны Турции.

Украинская и российская делегации расположились напротив друг друга, соответствующими кадрами поделился корреспондент РИА Новости.

22 июля Россия, Турция, ООН и Украина подписали так называемую продуктовую сделку. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.

Порты Украины в Одессе, Черноморске и Южном уже готовятся к возобновлению работы. В них создадут караваны для вывоза зерна из страны. Чтобы включить судно в караван, необходимо подать специальную заявку.