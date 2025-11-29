День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 04:18

В Киеве прогремели взрывы и объявили воздушную тревогу

Фото: Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Киеве прогремели мощные взрывы, передает телеканал «Общественное». После чего в украинской столице и прилегающей области был объявлен сигнал воздушной тревоги.

В Киеве раздаются взрывы, — сказано в сообщении.

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Одесской области в результате ударов были повреждены объекты Военно-морских сил Украины. Под Харьковом были поражены цеха по сборке БПЛА и транспортные узлы на выезде из города в Полтаву и Чугуев, добавил он.

До этого в одном из гаражей кооператива «Гудок» в Татарстане произошел взрыв. Находящиеся там люди занимались приготовлением плова — они не смогли своевременно обнаружить утечку газа, который постепенно заполнил все помещение, что в итоге привело к мощному хлопку.

Кроме того, власти Таганрога Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации в районе поврежденных объектов, где в результате атаки беспилотников погибли трое и были ранены восемь человек. По данным главы города Светланы Камбуловой, повреждения получили многоквартирные дома, здание колледжа, два промышленных завода и детский сад.

Киев
взрывы
Киевская область
сирены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь губернатора стала жертвой шантажа и вымогательства от мошенников
Космонавт допустил наличие жизни на Луне
К чему снится грязная вода: что скрывают привычные сны
КПРФ предложила снизить возраст выхода на пенсию для некоторых россиянок
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 ноября
Почему снится закрытый гроб: тайный смысл для мужчин и женщин
ВСУ устроили массированную атаку на российский город
«Елочные шарики» из крабовых палочек: вкусная закуска за 10 минут
США ввели мораторий на решения по предоставлению убежищ
Скидки на ЖКУ, разблокировка симок: новые схемы мошенников — спасаем деньги
В ГД рассказали, кому зарплату за декабрь могут выплатить досрочно
Очевидцы сообщили о 10 прогремевших взрывах около Краснодара
Овечкин побил очередной рекорд в НХЛ
Один аэропорт прекратил работу из-за угрозы минирования
В США предположили, почему Ермак согласился уйти в отставку
В Киеве прогремели взрывы и объявили воздушную тревогу
Орбан оценил итоги переговоров с Путиным в Москве
Перевал Дятлова, жизнь в Азии, тюрьма: что известно о деле Усольцевых
Вильфанд пообещал теплый декабрь в одной части России
Рубио пропустит встречу глав МИД стран НАТО
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку
Общество

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.