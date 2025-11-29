В Киеве прогремели взрывы и объявили воздушную тревогу

В Киеве прогремели мощные взрывы, передает телеканал «Общественное». После чего в украинской столице и прилегающей области был объявлен сигнал воздушной тревоги.

В Киеве раздаются взрывы, — сказано в сообщении.

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Одесской области в результате ударов были повреждены объекты Военно-морских сил Украины. Под Харьковом были поражены цеха по сборке БПЛА и транспортные узлы на выезде из города в Полтаву и Чугуев, добавил он.

До этого в одном из гаражей кооператива «Гудок» в Татарстане произошел взрыв. Находящиеся там люди занимались приготовлением плова — они не смогли своевременно обнаружить утечку газа, который постепенно заполнил все помещение, что в итоге привело к мощному хлопку.

Кроме того, власти Таганрога Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации в районе поврежденных объектов, где в результате атаки беспилотников погибли трое и были ранены восемь человек. По данным главы города Светланы Камбуловой, повреждения получили многоквартирные дома, здание колледжа, два промышленных завода и детский сад.