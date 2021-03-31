В Киеве предложили полностью прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля

https://static.news.ru/photo/1ad19e98-9258-11eb-98fd-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun /Global Look Press

Глава делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил полностью прекратить огонь на востоке Украины с 1 апреля 2021 года.

Леонид Макарович Кравчук начал заседание с предложения установить сегодня с нуля часов <...> вернуться к полному и всеобъемлющему прекращению огня. Сейчас рассматривается это предложение, — цитирует телеканал «Еспресо.TV» советника делегации Алексея Арестовича.

По его словам, дополнительная информация по обмену военнопленными появится только после заседания гуманитарной подгруппы.

Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что украинская сторона настаивает на режиме секретности на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе. Киевская делегация, по его словам, придерживается своей «традиции» прямо не отвечать на вопросы и избегать признания очевидных событий, которые произошли в результате действий украинской стороны.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия. Введён запрет ведения огня, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, инженерного оборудования позиций и использования дронов.

Как сообщал NEWS.ru, в офисе президента Украины Владимира Зеленского призвали не искать тайный смысл в переговорах лидеров «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция) по Донбассу.