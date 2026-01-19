Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 11:37

В Испании рассказали о последней проверке сошедшего с рельсов поезда

EFE: один из сошедших с рельсов в Испании поездов проверяли четыре дня назад

Пострадавшие на месте схода поезда с рельсов Пострадавшие на месте схода поезда с рельсов Фото: Francisco J. Olmo/Global Look Press
Один из поездов, который сошел с рельсов в Испании, проверяли четыре дня назад, сообщило агентство EFE. Состав был выпущен в 2022 году.

Ранее стало известно, что число погибших при сходе поездов с рельсов в Испании выросло до 39. Трагедия произошла вечером 18 января в автономном сообществе Андалусия. В свою очередь министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что ЧП со сходом поездов с рельсов в Испании выглядит странным. По его словам, авария произошла на прямом участке.

До этого в Новосибирске сошел с рельсов вагон пригородного поезда на станции Новосибирск-Главный. По данным прокуратуры, все произошло ранним утром 18 января во время маневровых работ. Задержек в движении по станции не последовало.

14 января сообщалось, что число погибших в результате обрушения строительного крана на пассажирский поезд в Таиланде выросло до 28 человек. Также при катастрофе пострадали 60 человек из находящихся в составе 190 пассажиров. Трагедия произошла на северо-востоке Таиланда в среду, 14 января. В результате падения крана поезд с людьми сошел с рельсов и загорелся.

