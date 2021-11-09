Германия пригрозила Белоруссии расширением санкций

Евросоюз может расширить санкции в отношении Белоруссии из-за обострившейся ситуации с мигрантами на границе с Польшей и странами Балтии. Они коснуться также всех сторон, содействующих транзиту мигрантов. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД Германии Хайко Маас, передаёт ТАСС.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко «раскручивает опасную спираль эскалации» и использует ищущих убежище людей как заложников «в своей циничной игре за власть». Маас заявил, что белорусские власти умышленно оказывают давление на ЕС и его отдельные страны, используя ситуацию с мигрантами.

Исполняющий обязанности главы МИД подчеркнул, что Евросоюз не подвержен шантажу и будет противостоять действиям Лукашенко. При этом он заверил, что сообщество не оставит в беде беженцев, им готовы помочь различные гуманитарные организации.

В отношении всех тех, кто участвует в целенаправленной перевозке мигрантов, мы введём санкции. Лукашенко должен понять, что его замысел не удастся. Это не исключает того, что в будущем санкции будут расширены на другие области экономики, — заявил Маас.

Ранее сообщалось, что Евросоюз приостановил действие упрощённого визового режима для официальных лиц Белоруссии. Решение об этом принято в связи с миграционным кризисом на границах сообщества. В Совете ЕС подчеркнули, что ограничение касается только чиновников, на простых граждан республики оно не распространяется.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.