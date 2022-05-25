В Финляндии выявили первого пациента с подозрением на оспу обезьян

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В Финляндии был выявлен первый случай с подозрением на заражение оспой обезьян, сообщают специалисты медицинского центра HUS в Хельсинки. Окончательное подтверждение инфекции у пациента-мужчины будет получено к концу недели, отметили в центре.

Инфекция была подтверждена в среду, 25 мая. Заражение произошло во время поездки в Европу. Те, кто находился в тесном контакте с инфицированным, были отслежены и проинструктированы о предотвращении распространения заболевания, — указано в сообщении на сайте центра.

Ранее руководитель отдела детских инфекционных заболеваний ГБУЗ МО «НИКИ детства Минздрава Московской области» Сергей Горбунов отметил, что мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации находятся в зоне риска заражения обезьяньей оспой из-за нового способа передачи вируса.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о 131 случае заражения оспой обезьян в мире. В 17 странах подтверждены случаи инфицирования, больше всего их зарегистрировано в Испании. В ВОЗ считают, что необходимости в массовой вакцинации от оспы обезьян нет. Такое мнение высказал представитель организации Ричард Пибоди. По его словам, справиться со вспышкой заболевания помогут безопасное сексуальное поведение и мытье рук.