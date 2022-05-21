Инфекционист объяснил, почему геи чаще заражаются оспой обезьян Инфекционист Горбунов объяснил вспышку обезьяньей оспы среди геев новым способом передачи вируса

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Мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации находятся в зоне риска заражения обезьяньей оспой из-за нового способа передачи вируса, считает руководитель отдела детских инфекционных заболеваний ГБУЗ МО «НИКИ детства Минздрава Московской области» Сергей Горбунов, слова которого приводит «Подмосковье сегодня». Накануне в Агентстве по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) заявили, что обезьянья оспа может передаваться при тесной связи с инфицированным, а также при контакте с его одеждой или постельным бельём. Раньше этот вирус распространялся воздушно-капельным и контактно-бытовым путем.

Заметная доля выявленных в Великобритании случаев приходится на геев и бисексуальных мужчин, добавили в Минздраве Соединенного Королевства. Поэтому в исследованиях заболевания принимает участие Британская ассоциация сексуального здоровья и ВИЧ (BASHH). В ведомстве рекомендовали обратить внимание на необычные высыпания, особенно в области гениталий.

Считалось, что заболевание не передается половым путем. Сложно сказать, почему немалая часть пациентов, у которых возникло заболевание, — именно мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации. Может быть, в связи с мутацией появился и новый путь передачи, который до сих пор был неизвестен, — предположил Горбунов.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что заражение оспой обезьян возможно при трёхчасовом контакте с больным на расстоянии метра друг от друга. Редкую вирусную инфекцию он сравнил с человеческой оспой, подчеркнув, что оспа обезьян менее заразна и реже приводит к летальному исходу.

По данным российского Минздрава, в стране пока не выявили ни одного случая заражения людей оспой обезьян. Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что отечественные медучреждения располагают всем необходимым для лечения этого заболевания.