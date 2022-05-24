В ВОЗ оценили необходимость срочной массовой вакцинации от оспы ВОЗ не посчитала необходимой срочную массовую вакцинацию населения от оспы обезьян

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Нынешняя вспышка оспы обезьян за пределами Африканского континента не потребует срочной массовой вакцинации населения. Такое мнение высказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя организации Ричарда Пибоди. В ВОЗ считают, что справиться со вспышкой оспы помогут безопасное сексуальное поведение и мытьё рук.

Мы не находимся в ситуации, когда мы движемся в направлении к масштабной вакцинации населения, — сказал Пибоди.

При этом он признал, что запас вакцин для борьбы с оспой ограничен и это не позволит начать активную борьбу с заболеванием. Пибоди отметил, что ограничить распространение вируса помогут «безопасное сексуальное поведение, соблюдение правил гигиены, частое мытьё рук».

Оспа обезьян представляет собой редкое вирусное заболевание. Чаще всего оно передается людям от диких животных — таких, как грызуны и приматы. Среди симптомов заболевания — головная боль, лихорадка, боли в мышцах, спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Не исключены кожные высыпания на лице и теле. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. Большинство случаев смертей приходится на более молодые возрастные группы.

Ранее заместитель директора отделения патогенов и патологий Федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Дженнифер Маккуистон сообщила, что в США зафиксировано пять случаев заражения посквирусами, к которым в том числе относится оспа обезьян.