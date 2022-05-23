В США выявлены пять случаев заражения оспой обезьян ЦКПЗ: в США выявлены пять случаев заражения оспой обезьян

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В США зафиксировано пять случаев заражения посквирусами, к которым в том числе относится оспа обезьян. Об этом сообщила заместитель директора отделения патогенов и патологий Федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Дженнифер Маккуистон. По ее словам, которые приводит ТАСС, заболевшие были обнаружены в трёх штатах.

В дополнение к одному подтвержденному случаю оспы обезьян в Массачусетсе были выявлены еще четыре случая поксвируса, — сказала Маккуистон.

Представитель ЦКПЗ также добавила, что новые случаи инфицирования зарегистрированы в штатах Нью-Йорк, Флорида и Юта. Все заразившиеся — мужчины, некоторые из них обратились к врачам в начале мая, после возвращения из поездок.

Оспа обезьян представляет собой редкое вирусное заболевание. Чаще всего оно передается людям от диких животных — таких, как грызуны и приматы. Среди симптомов заболевания — головная боль, лихорадка, боли в мышцах, спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Не исключены кожные высыпания на лице и теле. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. Большинство случаев смертей приходится на более молодые возрастные группы.

В настоящее время медицина не располагает специфическими средствами лечения оспы обезьян. Считается, что вакцина от натуральной оспы показывает высокую степень эффективности в профилактике данного заболевания.

За последнее время было выявлено более 90 подтвержденных случаев оспы обезьян в Австралии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что на территории России нет ни одного случая заражения оспой обезьян. Он заверил, что в российских медучреждениях есть необходимые средства диагностики, включая тест-системы, для выявления инфицирования, а также лекарства для лечения этого заболевания.