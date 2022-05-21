Мурашко: в России нет случаев заражения оспой обезьян

Михаил Мурашко / Фото Alexander Kulebyakin/Global Look Press

В России случаи заражения людей оспой обезьян в настоящее время не выявлены, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил, что отечественные медучреждения располагают всем необходимым для лечения этого заболевания, передаёт ТАСС. Также Мурашко добавил, что в России есть определённый коллективный иммунитет к заболеванию.

В России случаев заражения нет, — сказал министр.

Он заверил, что в российских медучреждениях есть все необходимые средства диагностики, включая тест-системы, для выявления оспы обезьян, а также лекарства для лечения этого заболевания.

Мурашко добавил, что в России настоящее время есть «определённый пул уже иммунного населения», поскольку до 1980 года население прививалось от оспы в обязательном порядке.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что оспа обезьян передаётся от человека к человеку неохотно. Для этого необходим длительный близкий контакт. Кроме того, в отличие от человеческой оспы эта инфекция гораздо менее заразна, а смертность среди заболевших не превышает 10%.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с NEWS.ru заявил, что оспа обезьян не станет вторым коронавирусом. При передаче от человека к человеку вирус ослабевает, уменьшается заразность и патогенность, поэтому эпидемии можно не опасаться.