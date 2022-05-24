В ВОЗ назвали общемировое число заражений оспой обезьян Всемирная организация здравоохранения сообщила о 131 случае заражения оспой обезьян в мире

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 17 странах подтвержден 131 случай заражения оспой обезьян среди людей. При этом еще 106 фактов расследуются, пишет РИА Новости со ссылкой на данные презентации, представленной в ходе специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. По информации ВОЗ, больше всего выявленных заболевших в Испании.

По данным ВОЗ на 18:00 23 мая, 17 неэндемичных стран сообщили о 131 случае оспы обезьян, еще два государства — Судан и Аргентина — расследуют предполагаемые заражения, — говорится в презентации.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, наибольшее число заражений зарегистрировано в Испании — 40, Португалии — 37 и Великобритании — 20. 106 случаев расследуются, из них 51 — в Испании.

Ранее в ВОЗ заявили, что необходимости в массовой вакцинации от оспы обезьян нет. Такое мнение высказал представитель организации Ричард Пибоди. По его словам, справиться со вспышкой заболевания помогут безопасное сексуальное поведение и мытье рук.

Тем временем главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что оспу обезьян сложно диагностировать, если неизвестно, где и как произошло заражение. Эксперт при этом добавил, что в России были разработаны специфические методы диагностики данного заболевания, которые позволяют отличить вирус от натуральной оспы. Он также выразил уверенность в том, что эпидемия этого вируса не может произойти, так как его патогенность резко снижается с каждым последующим заражением.