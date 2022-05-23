Вирусолог назвал главную опасность оспы обезьян Вирусолог Альтштейн назвал главную опасность оспы обезьян

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Главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что оспу обезьян сложно диагностировать, если неизвестно, где и как произошло заражение. Эксперт при этом добавил, что в России были разработаны специфические методы диагностики оспы обезьян, которые позволяют отличить вирус от натуральной оспы. Он также выразил уверенность в том, что эпидемия этого вируса не может произойти, так как его патогенность резко снижается с каждым последующим заражением, пишет URA.RU.

Оспа обезьян может заражать людей, заболевание может протекать очень тяжело, даже со смертельным исходом. Тех, кто заболевает оспой обезьян прямо от животных, не так легко диагностировать, — поделился Альтштейн.

Он отметил, что главными симптомами вируса являются высокая температура, головная боль, а также сыпь.

Заместитель директора отделения патогенов и патологий Федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Дженнифер Маккуистон ранее сообщила, что в США зафиксировано пять случаев заражения посквирусами, к которым в том числе относится оспа обезьян. По ее словам, заболевшие были обнаружены в трёх штатах. Она добавила, что новые случаи инфицирования зарегистрированы в штатах Нью-Йорк, Флорида и Юта.