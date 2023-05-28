В Финляндии создадут реестр домашних кошек

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Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии готовит правила для реестра кошек, которые, как ожидается, вступят в силу в начале 2026 года, передает издание Yle. Реестр призван улучшить отслеживаемость владельцев кошек и сократить популяцию безнадзорных четырехлапых. По примерным оценкам, в стране на улицах живут порядка 20 тысяч кошек, лишенных попечения.

Владельцы должны будут идентифицировать и зарегистрировать своих кошек в течение 2026 года. Реестр будет аналогичен реестру собак, введенному в мае: кошки будут чипированы, а информация о них будет записана в национальную базу данных кошек.

Эта мера поспособствует росту ответственности среди владельцев домашних животных, уверена специальный эксперт отдела здоровья животных и растений lепартамента продовольствия Министерства сельского и лесного хозяйства Ансси Веллинг. По ее словам, особо ответственные хозяева могут не дожидаться вступления закона в силу, а уже внести своего питомца в базу финской кошачьей ассоциации Kissaliitto.

Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово возле мусорки в коробке был обнаружен сфинкс. Кота оставили хозяева, которые не изучили правила перевозки домашних животных. Они хотели перевезти питомца вместе с собой в салоне в обычной сумке. Когда сотрудники аэропорта объяснили им правила, пара решила просто расстаться с животным. Депутат Госдумы Владимир Бурматов призвал вносить подобных пассажиров в черные списки как и дебоширов.