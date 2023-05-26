Хозяевам брошенного в аэропорту сфинкса хотят запретить летать Депутат ГД Бурматов: бросивших кошку в аэропорту Кольцово нужно внести в черный список как дебоширов

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Депутат Госдумы Владимир Бурматов предложил внести пассажиров, оставивших свою кошку в аэропорту Кольцово, в черный список как дебоширов, которые нарушают правила перелета на борту. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он заявил, что предусмотренный штраф за безответственное отношение к животному — недостаточная мера.

У нас на днях была принята моя поправка, которая позволяет привлекать к ответственности владельцев за избавление от питомцев. Статья предполагает штраф до 30 тысяч рублей. Я бы на месте авиакомпаний ввел бы это в нарушение правил перелета и вносил бы в черный список пассажиров. За пьяный дебош тебя внесут в список нежелательных пассажиров или за нарушение других правил, а это чем не нарушение? — сказал Бурматов.

Кот породы сфинкс был обнаружен у мусорки в аэропорту Кольцово 26 мая. Пара владельцев не изучила правила перевозки животного. Питомца можно было перевозить только в специальной переноске, а они планировали везти его в обыкновенном рюкзаке.

Сотрудники аэропорта подтвердили, что кошке уже нашли новых хозяев.

Ранее стало известно, что москвич обнаружил потерявшуюся кошку на видео из аэропорта Шереметьево — в 30 километрах от дома. В августе кошка Соня вышла из квартиры, и только в марте хозяева вышли на ее след. До этого они предпринимали тщетные попытки найти ее в окрестностях дома.