Потерявшие полгода назад кошку москвичи нашли ее в Шереметьево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Шереметьево

Москвичи обнаружили потерявшуюся кошку в 30 километрах от дома спустя полгода после пропажи, сообщает Telegram-канал Baza. В августе кошка Соня вышла из квартиры, и только теперь хозяева заметили ее на видеозаписях очевидцев из столичного аэропорта Шереметьево. До этого они предпринимали тщетные попытки найти ее в окрестностях дома.

В аэропорту владельцам кошки удалось выяснить, что обычно она гуляет в терминале В или на парковке. Но найти Соню им пока не удалось. С заявлением о помощи они обратились в полицию.

Похожая история произошла в ноябре прошлого года в Сибири. В Новосибирске такса Жофрей пропала вместе со своей матерью Боней. Собаки оказались на трассе Новосибирск — Томск, где их подобрал житель соседнего региона. Томич опубликовал в Сети объявление о найденных псах, на которое наткнулись хозяева.