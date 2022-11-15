Пропавшую в Новосибирской области таксу нашли в другом регионе

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Две таксы, сбежавшие из частного дома в Новосибирской области во время самовыгула, нашлись на трассе Новосибирск — Томск, сообщает «КП — Новосибирск». К тому моменту одна из собак уже погибла. Житель Томска подобрал выжившего пса и разместил объявление в интернете, по которому хозяева смогли найти своего питомца и вернуть его домой.

Таксы Боня и ее сын Жофрей пропали 8 ноября во время самовыгула. Хозяин собак Алексей предположил, что из-за выпавшего в тот день первого снега, который притупляет запахи, животные могли потерять дорогу домой. Скорее всего собаки оказались на трассе Новосибирск — Томск, ориентируясь на шум дороги. Хозяева также считают, что Боня могла умереть от истощения, так как была уже немолодой собакой. Жофрей не смог бросить свою мать и остался сидеть около ее тела, пока его 10 ноября не подобрал проезжавший мимо мужчина.

Я ехал по Северному объезду и заметил у трассы таксу <...> Я остановился и убедился, что людей рядом нет. Подошел к псу, а он отбежал <...> Я увидел, что рядом лежит мертвая такса, припорошенная снегом. Позвал пса, он не откликнулся, но, когда я открыл дверь машины, пес быстро запрыгнул в салон, — рассказал житель Томска.

Сергей выложил объявление о поиске новых или старых хозяев в соцсети. Хозяева таксы искали его всеми возможными способами, и в очередной раз листая новостную ленту, увидели собаку, похожую на Жофрея. Его опознали по кончику уха.

Хозяева Жофрея пообещали установить ему GPS датчик в ошейник, чтобы в будущем пёс больше не потерялся. Также они выразили желание доехать до участка трассы, где собаку нашли, чтобы попытаться отыскать тело погибшей Бони.

Бродячая собака ранее напала на 15-летнюю девочку в городе Нелидово Тверской области, сообщили в региональной прокуратуре. В результате инцидента школьница получила травмы, раны руки и лица. Пострадавшую госпитализировали в Нелидовскую центральную районную больницу. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.